A partir de 21h Session de musique traditionnelle irlandaise au Croque Bedaine, 1 rue de Bourgonne à Orléans Une rencontre entre musiciens du coin passionnés de musique irlandaise. Ouvert à tout le monde Session de musique traditionnelle irlandaise Le Croq’Bedaine 1 rue de bourgogne 45000 orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T21:00:00 2022-02-23T23:59:00;2022-03-23T21:00:00 2022-03-23T23:59:00

