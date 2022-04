Session acoustique au Garage Marseille 6e Arrondissement, 29 avril 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Session acoustique au Garage Garage Comedy 15 Rue 3 Frères Barthélémy Marseille 6e Arrondissement

2022-04-29 – 2022-04-29 Garage Comedy 15 Rue 3 Frères Barthélémy

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Suite au succès de la première édition, on vous donne rendez-vous vendredi 29 avril pour une session acoustique qui s’annonce inoubliable.



Au menu :



1h30 de concert acoustique assuré par notre cher Ryadh et son équipe qui ont fait danser tout le garage lors de la première session.



Après le concert, on débouche directement sur une jam session: tu chantes ou joues d’un instrument ? Débarque !

