Le Blanc L’été sur un plateau SESSAD Le Blanc Atout Brenne Le Blanc, 10 juillet 2023, Le Blanc. L’été sur un plateau 10 – 15 juillet SESSAD Le Blanc Atout Brenne Barda Cie propose des ateliers théâtre avec les jeunes de l’IME du Blanc, du Sessad du Blanc et de la communauté de communes Coeur de Brenne.

L’été se passera sur un plateau avec Barda Compagnie. SESSAD Le Blanc Atout Brenne 11 Rue Albert Chichery 36300 Le Blanc Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire Le SESSAD s’adresse tout particulièrement à des enfants scolarisés en milieu ordinaire, présentant des troubles pouvant être : psychologiques, psychomoteurs, langagiers etc… qui entraînent des difficultés d’adaptation et d’intégration scolaires, sociales, familiales. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T17:00:00+02:00

