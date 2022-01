« Sésâme Quintet » de Blandine Gaud Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

« Sésâme Quintet » de Blandine Gaud Grenoble, 5 février 2022, Grenoble. « Sésâme Quintet » de Blandine Gaud Le Café des Arts 36 Rue Saint Laurent Grenoble

2022-02-05 21:00:00 – 2022-02-05 Le Café des Arts 36 Rue Saint Laurent

Grenoble Isère Grenoble EUR Chanson intimiste pour quintet en l’air avec histoires vraies à l’intérieur

Musicienne-psychomotricienne (qu’à c’la ne tienne !), Sésâme prend place sur la scène de la chanson française comme une conteuse s’assoit près du feu simplement et joyeusement ! info@lecafedesarts38.fr +33 4 76 54 65 31 http://www.lecafedesarts38.fr/ Le Café des Arts 36 Rue Saint Laurent Grenoble

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Grenoble Adresse Le Café des Arts 36 Rue Saint Laurent Ville Grenoble lieuville Le Café des Arts 36 Rue Saint Laurent Grenoble

Grenoble Grenoble https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/