**Vous avez entre 16 et 25 ans * et souhaitez évoluer dans le secteur du Sport et de l’Animation ?** ***** 30 ans si vous êtes en situation de handicap **—-** Depuis 2015, le dispositif SESAME (Sésame vers l’emploi pour le sport et l’animation dans les métiers de l’encadrement) vous accompagne vers une qualification professionnelle visant un emploi dans ce secteur en plein essor. L’accompagnement, bâti sur vos besoins et vos objectifs, comporte une phase d’accompagnement au projet professionnel et une phase de préparation à l’entrée en formation qualifiante et à l’emploi. **Cette formation vous intéresse ?** RDV le 13 septembre à 10h à Bordeaux pour découvrir la prestation et échanger sur votre projet !

Entrée libre sur inscription

INSUP Bordeaux 37 rue Labottière, 33000 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-13T10:00:00 2021-09-13T11:00:00

