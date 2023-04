Fête des guides à Servoz Pré de l’Eglise, 15 août 2023, Servoz.

Venez profiter des animations de la Fête des Guides proposées dans le cadre de la Fête de l’Artisanat à à Servoz !.

2023-08-15 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-15 . .

Pré de l’Eglise

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy the activities of the Guides’ Festival proposed within the framework of the Handicraft Festival in Servoz!

¡Ven a disfrutar de las actividades del Festival de Guías propuestas en el marco del Festival de Artesanía de Servoz!

Genießen Sie die Animationen der Fête des Guides, die im Rahmen der Fête de l’Artisanat in Servoz angeboten werden!

Mise à jour le 2023-04-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc