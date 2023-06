Les Suspensions de l’été. Apéro-concert Barbara Rivage. Château du Gué Servon-sur-Vilaine Servon-sur-Vilaine, 18 août 2023 19:00, Servon-sur-Vilaine.

Les Suspensions de l’été. Apéro-concert Barbara Rivage. Château du Gué Servon-sur-Vilaine Servon-sur-Vilaine Vendredi 18 août, 19h00

Barbara Rivage… une douceur pop au pied du château du 17ème siècle. Vendredi 18 août, 19h00 1

Une belle et douce soirée en perspective accompagné par le duo envoutant Barbara Rivage au sein de ce lieu exceptionnel du Pays de Châteaugiron.

Barbara Rivage est né en pleine nuit, à l’heure où l’espace de création est infini, poussé par un besoin viscéral d’exorciser ses peines. D’abord influencé par le groupe mythique The Velvet Underground et la chanteuse Nico, leurs chansons se précisent, s’affinent et se tournent vers une pop en français inspirée des univers de Sébastien Tellier et Redcar. La voix sombre et intense de Roxane confronte une poésie dramatique aux guitares mélodieuses et réconfortantes de Vivien. Leur musique résonne comme un appel dans la nuit et nous plonge à jamais près de ces drôles d’oiseaux qui s’envolent vers la lumière, dans un duel au coucher de soleil.

Au programme de cette soirée :

19h00 : ouverture de l’espace restauration. Avec foodtruck et buvette

Fermeture de l’espace restauration à 22h.

19h00 – 19h45 : Visite guidée « flash » des extérieurs du château (10 min). Départ toutes les 15 minutes. Gratuit.

20h30 : concert Barbara Rivage (pop indépendante)

Durée : 1h

Cet apéro-concert fait partie de la programmation estivale proposée par l’Office de Tourisme du Pays de Châteaugiron : Les Suspensions de l’été.

5 dates, 5 évènements, 5 communes pour un été où tout est permis, un été pour danser, chanter, aimer, se régaler, découvrir, profiter, se surprendre se prélasser… un été où l’on suspend le temps !

Les Suspensions de l’été, ce sont aussi des rencontres entre des évènements artistiques et des patrimoines, une bonne façon de découvrir ou de redécouvrir notre territoire et son patrimoine naturel et historique

Informations pratiques pour cet évènement :

– Grand parking dans le champ situé en face du château

– Toilettes PMR sur place

– Concert debout ou assis dans l’herbe, quelques bancs et transats disponibles également.

Château du Gué Servon-sur-Vilaine Château du Gué Servon-sur-Vilaine Servon-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine