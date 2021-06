La Caunette La Caunette Hérault, La Caunette SERVITUDES CHERIES La Caunette La Caunette Catégories d’évènement: Hérault

La Caunette Hérault La Caunette

SERVITUDES CHERIES

Une lecture animée Polyphonique, 6 lecteurs … un éventail de textes tous parlent de diverses formes d'esclavage, de moyens de lutte, de l'asservissement moderne… de l'humour, tous parlent de des attitudes décalées. Un thème difficile, mais le rire… toujours au rendez-vous

Participation aux frais libres

lametlier@lametlier.fr
+33 6 50 12 43 70
https://www.lametlier.fr/

