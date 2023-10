Rendez-Vous BioAnalyse de Paris Saclay : Présentation de la médecine computationnelle chez Servier et de cas d’usages Servier – Salle 63 Gif-sur-Yvette, 19 octobre 2023, Gif-sur-Yvette.

Chercheurs, ingénieurs, étudiants, enseignants, que vous soyez rattachés à une entité publique, à une entreprise (grand groupe, PME, StartUp) ou à une association, venez partager et échanger de manière conviviale autour d’une présentation scientifique dans le domaine de l’analyse des résultats expérimentaux en biologie.

Que vous soyez biologiste, bioanalyste, bioinformaticien, statisticien, spécialiste du machine learning, mathématicien, physicien, etc, n’hésitez pas à venir échanger, l’interdisciplinarité est toujours un atout.

Ce jeudi 19 octobre de 12h30 à 14h30 venez découvrir les locaux de Servier et échanger avec Sophie, qui nous présentera nous présentera différents types de questions qu’on peut se poser au sein de Servier (de manière non exhaustive bien sûr) et évoquera des solutions que l’on peut proposer au sein du département dans lequel elle travaille.

Elle évoquera aussi ses interactions avec ses collègues dans d’autres entités.

En juin 2021, ISOFT, PME du territoire Paris-Saclay, et l’Université Paris-Saclay se sont associées pour organiser ces Rendez-Vous mensuels sur le thème de la bioanalyse, ouverts à toutes et tous, libres d’accès, dans le but qu’en nous connaissant mieux, nous participions à rendre vivante la science pratiquée sur le plateau : sur un thème à chaque fois différent en bioanalyse, la courte présentation scientifique qui initie chaque Rendez-Vous déclenche des échanges entre pairs prolongés d’un déjeuner frugal réunissant toutes les personnes intéressées et disponibles ce jour-là : académiques, entreprises, étudiants, etc.

Les échanges y sont ouverts et portent sur des sujets très variés. Ils restent à un niveau pré-compétitif et non commercial, sans échanges d’informations propriétaires ni promotions de produits ou solutions. Les créneaux choisis (en général, les 3èmes jeudis du mois entre 12h30 et 14h30) sont faits pour limiter les contraintes d’emploi du temps professionnel : chacun vient à l’occasion discuter quand il est disponible, en toute liberté.

Les Rendez-Vous précédents, où nous avons parlé de sujets aussi variés que la Multi-Omique, les méthodologies d’analyse ou la mise en production d’outils ciblés pour permettre aux biologistes de se focaliser sur leur métier, ou encore de l’aventure que représnete la conception d’un médicament, en partant de résultatsde recherche fondamentale jusqu’à tous les niveaux de recherche clinique nécessaires, ont été très animés et ont permis aux participants de découvrir de nouveaux interlocuteurs, de confronter leurs problématiques et même déjà de montrer comment ces rencontres ouvertes ont permis de démarrer de nouvelles collaborations! Depuis un peu moins d’un an, les Rendez-Vous BioAnalyse montrent que ce nouveau format a un fort potentiel de création de rencontres inattendues et enrichissantes, qui permettent effectivement d’envisager d’éventuelles collaborations futures, pour la satisfaction de faire avancer ensemble un sujet qui nous tient à coeur.

Nous avons besoin de tous pour continuer à avoir notre agenda riche et varié. Le rythme d’un Rendez-Vous par mois avec 10 à 20 participants à chaque fois, semble être une bonne solution.

En général, voici comment un Rendez-Vous se déroule:

12h30-13h00 : introduction et tour de table

13h00-13h30 : un membre présente sa problématique, ses avancées, réflexions et questions

13h30-14h30 : discussions sur les points présentés autour d’un repas partagé

N’hésitez pas à nous proposer des interventions !

Notre but n’est pas d’échanger sur les réseaux, les Rendez-Vous en présentiel sont essentiels pour bien nous connaître, cependant, vous pouvez accéder à des résumés (surement partiaux car rédigés rapidement par une personne) ici.

Point important : Les échanges sont libres, il n’est pas autorisé d’y faire du prosélytisme, démarchage commercial etc. de même les présentations et les échanges sont ouverts (sans revendication de propriété intellectuelle sur les propos échangés). Ce point est essentiel afin de favoriser la fertilisation des réflexions grâce à des dialogues directs et réciproques.

