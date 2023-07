Les IMPROMPTUS du DEGEL Services Médicaux-Sociaux du CDGI Châteauroux Catégories d’Évènement: Châteauroux

Indre Les IMPROMPTUS du DEGEL Services Médicaux-Sociaux du CDGI Châteauroux, 13 septembre 2023, Châteauroux. Les IMPROMPTUS du DEGEL Mercredi 13 septembre, 15h00 Services Médicaux-Sociaux du CDGI Les interventions s’adressent exclusivement aux personnes âgées résidentes des Ehpad du Centre Départemental de Gériatrie de l’Indre. IMPROMPTU : « Petite pièce (de vers, de musique…) de composition simple qui n’obéit à aucune règle de construction préétablie. »

Les 2 intervenants clowns du théâtre du DEGEL vont à la rencontre artistique des personnes âgées sur leur lieu de vie dans l’Ehpad, de manière inopinée. Les propositions artistiques naissent de la rencontre et débouchent un jeu partagé avec la voix, le son, le rythme ou le corps et son image, ou pour un jeu avec un masque (nez de clown), ou pour un jeu collectif avec des objets…

Ce sont des rencontres artistiques itinérantes sur plusieurs établissements du Centre Départemental de Gériatrie de l’Indre.

En complément, 2 interventions sont dédiées au personnel de santé qui souhaitent aborder la pratique du clown de théâtre. Services Médicaux-Sociaux du CDGI Rue de Gireugne, 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© théâtre du DEGEL – Alain Bouthier

