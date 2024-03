Services et animations au marché de Poiseux Place de l’église Poiseux, dimanche 14 avril 2024.

Bonjour à tous ! Ville à Joie s’invite à Poiseux ce dimanche, et savez-vous que ce charmant village est connu pour son marché pittoresque ? Venez ajouter de la couleur à votre week-end avec nous !

Date Dimanche 14 avril 2024

Heure 10h à 13h

Lieu au marché de Poiseux

Venez rencontrer nos intervenants :

Agence Locale de l’Energie et du Climat ALEC Conseil pour vos travaux et rénovations

La LPO BFC agit pour la biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté et vous invite à découvrir comment protéger notre environnement.

Stand POD Première Orientation Démarches Des conseils précieux pour vos démarches et orientations. Une mine d’informations à ne pas manquer !

Mais retrouvez aussi les nombreux producteurs habituels !

Côté buvette, profitez de notre buvette locale pour vous rafraîchir et partager un moment convivial.

Restauration Régalez-vous avec les délices de notre boulangerie et goutez au Rougail Saucisse des Recettes de Miss Toque, un plaisir pour vos papilles !

Et pour couronner le tout, les Nevers’ Boots Country Dance seront là pour vous entrainer dans un tourbillon de danse country !

Venez nombreux pour partager un moment de joie et de convivialité chez vous, à Poiseux. On vous promet des sourires, des découvertes et de belles rencontres ! 0 0 EUR.

Place de l’église Place de l’Eglise

Poiseux 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

