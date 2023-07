Porte ouverte du service archéologique ServiceArchéologique Municipal Beauvais, 16 septembre 2023, Beauvais.

Le service archéologique vous ouvre ses portes! Vous y découvrirez les différentes étapes de la post-fouille, moment ou toutes les données archéologiques recueillis sur le terrain sont étudiées.

ServiceArchéologique Municipal 234 place de St Just des Marais Beauvais 60000 Oise 03 44 79 39 94 https://culture.beauvais.fr/acteur-culturel/service-archeologique-municipal Le service archéologique est installé dans l’ancienne école Ferdinand Buisson. C’est dans ce lieu que l’équipe travaille sur l’ensemble des données recueillies pendant les opérations archéologiques. Le lieu est accessible en bus (lignes 5) et il est possible de se garer sur la place.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

