Permanence architecte conseil Service urbanisme Villenave-d’Ornon, 7 novembre 2023, Villenave-d'Ornon.

Permanence architecte conseil 7 novembre et 5 décembre Service urbanisme Gratuit • Sur rendez-vous

Vous avez des projets !

Un architecte conseiller se tient à votre disposition pour répondre à toute question relative à l’architecture, l’urbanisme et l’environnement.

C.A.U.E (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de la Gironde)

283 rue d’Ornano – 33000 Bordeaux

Tél : 05 56 97 81 89

Fax : 05 56 47 10 62

Service urbanisme 21, avenue du Général Castelnau, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 75 69 63 Le service urbanisme planifie et gère l'aménagement du territoire

Il en assure l’organisation et une utilisation efficace, afin de répondre aux besoins de la collectivité et de ses administrés.

Horaires d’ouverture

Le lundi et le mercredi de 8h45 à 16h30

Le vendredi de 8h30 à 16 h

Fermé au public les mardi et jeudi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T14:30:00+01:00 – 2023-11-07T17:00:00+01:00

2023-12-05T14:30:00+01:00 – 2023-12-05T17:00:00+01:00