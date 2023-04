Permanence info énergie Service urbanisme, 2 mai 2023, Villenave-d'Ornon.

Permanence info énergie 2 mai et 6 juin Service urbanisme Gratuit sur rendez-vous

Les espaces info-énergie prodiguent des conseils pratiques et délivrent des informations objectives, indépendamment de tout intérêt commercial.

Evaluations simplifiées de la consommation énergétique dans l’habitat, en fonction de différents critères (bâti, équipements électriques et thermiques), les conseillers aident au passage à l’acte.

Experts, ils peuvent vous fournir une simulation thermique de votre logement et une analyse financière de votre projet.

Service urbanisme 21, avenue du Général Castelnau, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 75 69 63 [{« type »: « email », « value »: « mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 75 69 30 »}] Le service urbanisme planifie et gère l’aménagement du territoire Il en assure l’organisation et une utilisation efficace, afin de répondre aux besoins de la collectivité et de ses administrés. Horaires d’ouverture Le lundi et le mercredi de 8h45 à 16h30 Le vendredi de 8h30 à 16 h Fermé au public les mardi et jeudi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T09:30:00+02:00 – 2023-05-02T12:30:00+02:00

2023-06-06T09:30:00+02:00 – 2023-06-06T12:30:00+02:00

Info énergie