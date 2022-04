SERVICE UNIQUE POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Pays du Mans a lancé le 1er avril 2022 SURE, le Service Unique pour la Rénovation Énergétique pour accompagner les habitants à la réalisation de travaux d'économie d'énergie dans leur logement. Des permanences auront lieu dans toutes les collectivités qui constituent le Pays du Mans. Au Mans, des conseillers techniques sont disponibles une fois par mois à La Fabrique pour apporter un conseil neutre et gratuit aux propriétaires sur leur projet de rénovation énergétique. Une permanence sans rendez-vous a lieu le mercredi 18 mai de 13h30 à 16h30 à la Fabrique "Rêves de ville", 5 Boulevard Anatole France 72000 Le Mans. Renseignements au 02 55 44 10 10 ou sur www.sure-paysdumans.fr

