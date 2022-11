Atelier / Le CV, miroir de mes expériences (niveau 2) Service orientation insertion entrepreneuriat (SOIE) Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Atelier / Le CV, miroir de mes expériences (niveau 2)
Mardi 28 février 2023, 12h00
Service orientation insertion entrepreneuriat (SOIE)

Quelles sont les attentes du recruteur lorsqu'il parcourt votre CV ? Quelles sont les rubriques attendues dans un CV ? Les consignes à respecter, les erreurs à éviter ?

Service orientation insertion entrepreneuriat (SOIE)
1 rue de la Borderie
35000 Rennes

+33 223233979 https://soie.univ-rennes1.fr/ Horaires d’ouverture : • Lundi : 13h – 17h30 • Mardi / Mercredi / Jeudi : 9h – 17h30 • Vendredi : 9h – 16h30 > Accès libre à l’espace auto-documentation ou guidé par nos chargées d’accueil SOIE. > Emprunt d’ouvrages avec votre carte de lecteur habituelle. > Ateliers sur inscription. MARDI 28 FEVRIER (12H-13H30) Objectifs de l’atelier Identifier les éléments composant une expérience.

Valoriser ses expériences, savoir en parler et identifier ses compétences.

Savoir rédiger ses expériences dans son CV. Le début de l’atelier vise à identifier tous les éléments composant une expérience, y compris les plus futiles. A partir de ce premier travail d’analyse, les participants identifient les éléments les plus importants de leur expérience et s’exercent à les valoriser oralement. Enfin, la dernière activité permet aux participants de retravailler les expériences rédigées sur leur CV en utilisant des mots-clés et des verbes d’action en fonction de leurs objectifs professionnels et de leurs projets. L’atelier alterne travail en groupe et travail individuel. Réservez votre créneau Public visé par le niveau 2 : Etudiant ayant déjà rédigé son CV, venir avec une version papier le jour de l’atelier. Durée : 2h Pré-requis : consulter la fiche outil Construire son CV.

Venir avec son CV.

