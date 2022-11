Atelier / Rédiger sa lettre de motivation pour une candidature spontanée Service orientation insertion entrepreneuriat (SOIE) Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation pour une candidature spontanée Mardi 31 janvier 2023, 12h30 Service orientation insertion entrepreneuriat (SOIE)

« La candidature spontanée est dépassée ». Vous avez déjà entendu cette diatribe ? Pourtant les recruteurs ont un discours bien différent : elle est efficace… Lorsqu'elle est bien préparée !

MARDI 31 JANVIER (12H30-13H30) Venez optimiser vos outils afin de ne pas négliger une opportunité de recrutement. Objectifs de l'atelier Comprendre l'intérêt de la candidature spontanée.

Repérer les informations préalables nécessaires à la rédaction.

Connaître la structure de cet outil de candidature.

Savoir identifier des contenus pertinents pour chaque paragraphe (via des exemples concrets). Réservez votre créneau Atelier accessible à tous les étudiants

16 participants maximum.

Durée : 1h > Consultez au préalable la Fiche outil – Rédiger sa lettre de motivation > JE M’INSCRIS <

