Lormont Les métiers de l’autonomie Service municipal de l’emploi Lormont, 14 novembre 2023, Lormont. Les métiers de l’autonomie Mardi 14 novembre, 10h00 Service municipal de l’emploi Inscription obligatoire (nombre de place limité) Ce temps de présentation et d’échanges est une porte d’entrée à la réalisation de projet professionnel autour des métiers de l’autonomie : aide à domicile, agent de service, moniteur-éducateur, éducateur spécialisé, aide-soignant, infirmier, accompagnant éducatif et social de l’autonomie. Matinée animée par Nadège Téoule de la plateforme BAAM, plateforme Girondine des métiers (https://www.plateforme-baam.fr). Service municipal de l’emploi 4 avenue de la Libération 33310 Lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557771080 [{« type »: « email », « value »: « service.emploi@lormont.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 47 35 17 80 »}] [{« link »: « https://www.plateforme-baam.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

