Hebergement (15231,20€) + alimentation (17278,50€) + activités (8977,50€) = 41487,20€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Service jeunesse place François Mitterrand 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France La ville de Grande-Synthe et le Service Jeunesse, organisent un centre de vacances et de loisirs dans la commune du Pont d’Ouilly en Normandie. Ce séjour permettra aux jeunes issus de différents quartiers de notre ville de partir en vacances et découvrir de nouveaux horizons. Nous accueillerons 14 filles et 14 garçons. Le but du centre de vacances est de favoriser la vie de groupe dans un autre environnement, avec d’autres personnes et à travers les activités du camp.

