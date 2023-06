Dans les pas de Christine de Pizan Service historique de la Défense Vincennes, 17 juillet 2023, Vincennes.

Dans les pas de Christine de Pizan 17 – 25 juillet Service historique de la Défense Tarif individuel : 9,50€ | Tarif spéciaux : 7,50€ (titre SNCF intercités, Pass Navigo culture valide) | Gratuité (-18 ans, 18-25 ans de l’UE, Personne handicapée et accompagnant, demandeur d’emploi, Pass éducation valide)

Dans le cadre de C’est mon Patrimoine !, la Compagnie des Marlins présente en partenariat avec le Château de Vincennes une balade théâtralisée, poétique, historique, clownesque et chantée.

“Vous qui êtes mortes, vous qui vivez encore et vous qui viendrez à l’avenir, réjouissez-vous…” Christine de Pizan

Visionnaire sans doute, Christine de Pizan avait-elle vu que la Compagnie des Marlins dirait ses textes, raconterait sa vie et ferait entendre les Christine d’aujourd’hui, »de France et d’ailleurs » ? Qui plus est au château de Vincennes avec du clown, du texte, du chant, de l’histoire et de la poésie ! Le tout réuni dans une visite guidée théâtralisée. Les Marlins créent un de ces moments qui fait du bien et nous remet debout. On respire un grand coup et on repart dans les pas de nos propres vies.

Cette représentation sera suivie d’ateliers pou les groupes du champs social durant lesquels le thème de l’égalité sera abordé.

Dramaturgie, mise en scène Maryline Klein / Avec Loris Griot, Léanne Harasymowicz, Sarah Horoks, Soufian Khalil, Tenin Dady Kouyate, Aurélie Messié, Aminata Ndiaye / Collaborateur artistique Elie Triffault / Scénographie Marie Koch / Son Thibault Dupierris, Nkoko Yenga / Textes Aminata Ndiaye, Britanny Blaise, Christine de Pizan, Juliette Pujo, Léanne Harasymowicz, Patricia Nkosi Mafuta, Soukaina Chatoui / Chansons Tenin Dady Kouyate / Médiatrice culturelle Maëva Soudrille

Durée du spectacle : 1h15

Service historique de la Défense Château de Vincennes – Avenue de Paris 94300 Vincennes Vincennes 94300 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr [{« type »: « email », « value »: « desmarlins.caroline@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0771023464 »}] Service d’archives, bibliothèque, symbolique militaire, enseignement et recherche du Ministère des Armées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T11:00:00+02:00 – 2023-07-17T12:30:00+02:00

2023-07-25T11:00:00+02:00 – 2023-07-25T12:30:00+02:00

©Agathe Hurtig Cadenel