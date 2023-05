Visite guidée de l’exposition sur les traces de l’Histoire. Mémoire de la Nation en Armes Service historique de la Défense, 13 mai 2023, Vincennes.

Visite guidée de l’exposition sur les traces de l’Histoire. Mémoire de la Nation en Armes Samedi 13 mai, 18h00 Service historique de la Défense Entrée libre

Visite commentée de l’exposition « Sur les traces de l’Histoire. Mémoire de la Nation en armes » toutes les 45 minutes entre 18h et 00h. Rendez vous dans le hall du pavillon du Roi.

Service historique de la Défense Château de Vincennes, avenue de Paris 94300 Vincennes Vincennes 94300 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ Lieu de conservation des archives des ministères chargés des affaires militaires depuis l’origine, le Service historique de la Défense (SHD) dispose en outre d’une bibliothèque spécialisée parmi les plus riches de France. Il est également chargé d’homologuer, de répertorier et de rassembler les éléments de la symbolique militaire (emblèmes et insignes) et de contribuer aux travaux relatifs à l’histoire de la Défense.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

