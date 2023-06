Exposition : « Le port de Rochefort et l’empire colonial français au temps de Loti » Service historique de la Défense Rochefort Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Rochefort Exposition : « Le port de Rochefort et l’empire colonial français au temps de Loti » Service historique de la Défense Rochefort, 17 septembre 2023, Rochefort. Exposition : « Le port de Rochefort et l’empire colonial français au temps de Loti » Dimanche 17 septembre, 14h00 Service historique de la Défense Gratuit. Entrée libre. Cette exposition nous emmène au temps de Loti, afin de comprendre le contexte historique dans lequel s’inscrivent sa carrière militaire et son œuvre. Service historique de la Défense 4 rue du port, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 87 74 90 http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr https://www.facebook.com/Service-historique-de-la-D%C3%A9fense-1558168591155199/ Le service historique de la Défense de Rochefort, installé dans l’ancienne caserne des équipages de la flotte construite sous le Second Empire, a pour mission la collecte, le classement, la conservation et la communication des documents produits par les services de la marine implantés sur le littoral atlantique, depuis le nord de la Vendée jusqu’à la frontière espagnole. Il dispose d’une salle de lecture, d’une salle d’exposition et d’une salle de conférence. Parking gratuit, accès réglementé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

