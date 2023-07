Les archives – Service Historique de la Défense Service Historique de la Défense Lorient Catégories d’Évènement: Lorient

Morbihan Les archives – Service Historique de la Défense Service Historique de la Défense Lorient, 16 septembre 2023, Lorient. Les archives – Service Historique de la Défense Samedi 16 septembre, 10h00 Service Historique de la Défense Venez découvrir les processus de sauvegarde des archives : de la numérisation à la mise en ligne.

Une occasion d’acquérir des connaissances en restauration des fonds d’Ancien Régime (17-18e siècles) ainsi que leurs numérisation et publication sur le site Mémoire des Hommes. Service Historique de la Défense 2 rue de la Cale-Orry, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr Situé à l’extrémité du quai des Indes, bordant le port de plaisance, l’Enclos de la Marine accueille le Service Historique de la Défense, dans un bâtiment du 18e siècle ayant jadis abrité la chioume du port, au pied des jardins de l’Hôtel Gabriel et à une encablure de la Tour de la Découverte. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 Marine nationale Détails Catégories d’Évènement: Lorient, Morbihan Autres Lieu Service Historique de la Défense Adresse 2 rue de la Cale-Orry, 56100, Lorient Ville Lorient Departement Morbihan Lieu Ville Service Historique de la Défense Lorient

Service Historique de la Défense Lorient Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorient/