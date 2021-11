Service événementiel – Humour – Dominique de Lacoste : Vampprivé.com Saint-Claude, 30 novembre 2021, Saint-Claude.

Service événementiel – Humour – Dominique de Lacoste : Vampprivé.com Théâtre de la Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Saint-Claude

2021-11-30 21:00:00 – 2021-11-30 Théâtre de la Maison du Peuple 12 rue de la Poyat

Saint-Claude 39200 Saint-Claude

EUR 17 20 Service événementiel – Humour – Dominique de Lacoste : Vampprivé.com

Mardi 30 novembre à 21h , au théâtre de la Maison du Peuple, à Saint-Claude.

Les années passent et Gisèle Rouleau se sent de plus en plus isolée dans son quartier. Ça manque d’animation à part les neuf enterrements proches qu’elle a suivis récemment. Tout le monde vieillit, sauf elle, bien entendu !!! Son grand rêve : intégrer une maison de retraite où elle pourrait régner en despote et tirer profit, comme d’habitude, de la fragilité de ses congénères. Seulement, voilà : une maison de retraite, ça coûte cher… Gisèle va donc mobiliser toute son énergie sur les mille et une façons de se faire rapidement un magot conséquent :

– Trouver un prétendant docile et nanti.

– Sous couvert d’humanitaire, exploiter les « vagues » migratoires.

– Surfer sur les phénomènes de mode en créant ses produits dérivés.

Arrivera-t-elle à atteindre son but ?

Mise en scène : Jean-Marie Chevret

PARTERRE & BALCON : ASSIS

service.evenementiel@mairie-saint-claude.fr +33 3 84 41 42 62 http://www.saint-claude.fr/

Service événementiel – Humour – Dominique de Lacoste : Vampprivé.com

Mardi 30 novembre à 21h , au théâtre de la Maison du Peuple, à Saint-Claude.

Les années passent et Gisèle Rouleau se sent de plus en plus isolée dans son quartier. Ça manque d’animation à part les neuf enterrements proches qu’elle a suivis récemment. Tout le monde vieillit, sauf elle, bien entendu !!! Son grand rêve : intégrer une maison de retraite où elle pourrait régner en despote et tirer profit, comme d’habitude, de la fragilité de ses congénères. Seulement, voilà : une maison de retraite, ça coûte cher… Gisèle va donc mobiliser toute son énergie sur les mille et une façons de se faire rapidement un magot conséquent :

– Trouver un prétendant docile et nanti.

– Sous couvert d’humanitaire, exploiter les « vagues » migratoires.

– Surfer sur les phénomènes de mode en créant ses produits dérivés.

Arrivera-t-elle à atteindre son but ?

Mise en scène : Jean-Marie Chevret

PARTERRE & BALCON : ASSIS

Théâtre de la Maison du Peuple 12 rue de la Poyat Saint-Claude

dernière mise à jour : 2021-10-27 par