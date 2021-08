Service événementiel – Concert – The Beatles Factory Days In a Life Saint-Claude, 22 octobre 2021, Saint-Claude.

Service événementiel – Concert – The Beatles Factory Days In a Life 2021-10-22 21:00:00 – 2021-11-30 Palais des Sports 7 rue Reybert

Saint-Claude Jura Saint-Claude

EUR 20 30 Un concert, une histoire, la musique des Beatles

Depuis 50 ans leur musique traverse les générations. Plus qu’un concert, « Days in a life » est un voyage. Une histoire écrite, scénographiée, mise en scène, et pour nous la raconter, ils sont huit passionnés, autour de morceaux retravaillés ou ré-orchestrés

dans le respect des mélodies originales. Et puis, il y a cette voix lointaine qui, au fil de plusieurs générations, nous parle du temps qui va, qui vient, des grandes et des petites choses de notre histoire.

Alors, tous ensemble, habillés de cette musique élégante et intemporelle, ils nous emmènent dans un voyage fantastique. Celui des joies et des peines, celui des petites nostalgies et des bonheurs

intenses. Celui de la vie. Avec eux, vous verserez une larme, peut-être…

Vous rirez sans doute… Et puis vous chanterez, vous danserez ! Avec eux, vous vivrez !

Billetterie : en ligne sur www.saint-claude.fr ou sur place au Service-Evénementiel (à partir du 6 octobre)

Tarifs : de 20 à 30€

service.evenementiel@mairie-saint-claude.fr +33 3 84 41 42 62 http://www.saint-claude.fr/

dernière mise à jour : 2021-08-12 par