Ping pong tend à offir un autre regard sur les espaces que nous cotoyons chaque jour, publics ou privés. Les normes attribuées au mobilier urbain rendent son utilisation rigide et limite les possibilités qu'il peut offrir. Par l'utilisation d'outils rudimentaires comme le sctoch ou la craie, l'espace est modifié temporairement, sans que celui-ci soit dégradé. Les interventions prennent pour la plupart la forme de jeux sportifs ou de sociétés. Le jeu permet de proposer un imaginaire dans un espace donné, ce qui lui confère une double lecture, un double usage. L'intention est donc d'ouvrir les possibilités d'interprétation et de réappropriation de ce qui entoure l'usager, de pouvoir s'émanciper de ce qui est établit quelques instants. Les mardis 18 et 25 juillet 2023 :

10h-12h : Atelier réservé aux jeunes de 8 à 11 ans

14h-16 : Pour les jeunes à partir de 11 ans

Service Enfance Jeunesse — 47 Av. de Dunkerque, 59400 Cambrai Atelier animé par Baptiste Coppée, étudiant de l’École supérieure d’art et de communication de Cambrai.

Service Enfance Jeunesse — 47 Av. de Dunkerque, 59400 Cambrai Atelier animé par Baptiste Coppée, étudiant de l'École supérieure d'art et de communication de Cambrai.

Manifestation initiée par le ministère de la Culture et mise en œuvre par la Direction régionale des Affaires culturelles des Hauts-de-France.

2023-07-18T10:00:00+02:00 – 2023-07-18T12:00:00+02:00

