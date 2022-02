SERVICE EN SALLE CHAMBRE DES METIERS 79 Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

SERVICE EN SALLE

CHAMBRE DES METIERS 79, 2 mars 2022, Niort.

CHAMBRE DES METIERS 79, le mercredi 2 mars à 09:00

Les candidats seront évalués sur les domaines suivants : 1. Atelier flambage : Flamber des crêpes pour 2 personnes 2. Atelier filetage : Fileter une dorade pour 2 pers 3. Atelier bar : Confectionner un cocktail au shaker pour 2 personnes 4. Atelier Sommellerie : Déboucher et commercialiser et servir un vin effervescent 5. Atelier Reconnaissance Produits : Connaissance autour des fromages Pré-sélection Service en Salle CHAMBRE DES METIERS 79 22 rue des Herbillaux, 79000 NIORT Niort Souché Deux-Sèvres

2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T16:00:00

