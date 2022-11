Journée de l’Artisanat Service emploi et développement économique Talence Catégories d’évènement: Gironde

Pour cette première édition de la Journée de l’Artisanat, Talence met en lumière l’activité artisanale au cœur de la ville. Rendez-vous le mercredi 23 novembre dès 9h au service municipal de l’emploi. Service emploi et développement économique 23 avenue Espeleta Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/orientation/des-structures-votre-service/erip-votre-espace-regional-dinformation-de-proximite »}, {« link »: « mailto:smerecrutement@talence.fr »}] Les artisans Talençais vous invitent à découvrir leur savoir-faire le temps d’une journée, le mercredi 23 novembre de 9h à 17h, au service emploi de la Ville. Fleuristes, menuisiers, créateurs d’objets, réparateurs de vélos, bouchers, cordonniers… Tous ont à cœur de raconter leur métier et partager leur passion ! Défendre l’activité au cœur de la ville et favoriser la transmission des savoir-faire sont le fer de lance de la journée de l’Artisanat à Talence. Cette journée sera l’occasion de découvrir des métiers parfois méconnus, et d’échanger sur ces métiers qui impliquent à la fois une part de création, de manuel et de transmission. En plus des interventions des artisans, vous pourrez aussi les voir à l’œuvre à travers un dispositif de casques de réalité virtuelle. Le programme ACCUEIL AUTOUR D’UN PETIT DÉJEUNER – 9H CONFÉRENCE ET PRÉSENTATION – 09H30

Intervention de L’Espace Régional de l’Information de Proximité VISITE DES ARTISANS – 11H ET 14H

Intervention et témoignages des artisans talençais. Visitez les ateliers et magasins des artisans, posez-leur toutes vos questions et échangez avec eux sur leur métier ! PAUSE DÉJEUNER : 12H30 (repas fournis) BILAN ET RETOUR SUR LA JOURNÉE : 16H MODALITÉ DE L’ÉVÈNEMENT Événement gratuit et sur inscription auprès du service emploi de la ville : 05 56 84 78 95

smerecrutement@talence.fr

