SEJOUR SURF ET NATURE
23 – 27 octobre 2023
Rion-des-Landes, Landes, Nouvelle-Aquitaine

A travers les différentes activités proposées, les jeunes seront sensibilisés aux dangers de la mer, et informés sur le respect de l'environnement proche de celle-ci. Des conseils et des apprnetissages seront promulqués sur les mobilités douce comme le vélo.

Service des sports rion des landes
98 rue de cantegrouille 40370
Rion des Landes

