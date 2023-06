Visite du service des Archives médicales Service des Archives médicales – Centre Hospitalier des Pays de Morlaix Morlaix, 16 septembre 2023, Morlaix.

Visite du service des Archives médicales Samedi 16 septembre, 13h00, 14h30, 15h30 Service des Archives médicales – Centre Hospitalier des Pays de Morlaix Inscription obligatoire (Visite annulée si le nombre de participants est inférieur à 5).

Venez découvrir une facette inconnue du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix…

… Méconnu mais indispensable à la prise en charge des patients, le service des Archives médicales !

Pour la première fois depuis son existence, le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix (CHPM) vous propose de venir visiter son service des Archives médicales. L’occasion de découvrir l’histoire du CHPM à travers ses archives et également d’aborder les enjeux de la bonne conservation d’un dossier médical que ce soit pour la prise en charge du patient ou plus tard à titre historique, scientifique ou juridique. Alors n’hésitez plus, venez découvrir le milieu des Archives médicales !

Des visites supplémentaires auront lieu le mercredi 06/09, de 10h à 11h puis de 15h30 à 16h30.

Lignes de bus avec dépôt devant l'hôpital, parking gratuit.

