Aisne 3 3 Situations décalées jusqu’à l’extrême, allers-retours permanents entre organisation et désordre, univers musical passionnel, Service compris ôte, couche par couche, le vernis non seulement du trio de danseurs, pour mieux nous faire pénétrer dans son intimité complexe, mais aussi celui de l’organisation bien huilée de la réception. Le déroulé de la soirée, pourtant parti d’une mécanique et d’un service impeccable, va nous emmener lentement mais sûrement vers un joyeux chaos, interrogeant ainsi notre convivialité.

Chorégraphie : Benoît Bar

Interprétation : Elle(s) : Lucille Cartreau /Eléonore Guisnet

Lui : Louis Combeaud

Maître d’hôtel : Benoît Bar +33 3 23 76 70 70 http://www.citedelamusique-grandsoissons.com/events/service-compris-canapes-chapitre-2/ CANAPES Ludo MAIL scène culturelle ville de Soissons

