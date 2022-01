SERVICE CIVIQUE – DEVELOPPER LE VIVRE ENSEMBLE DANS LES QUARTIERS —, 24 janvier 2022, Les Lilas.

SERVICE CIVIQUE – DEVELOPPER LE VIVRE ENSEMBLE DANS LES QUARTIERS

du lundi 24 janvier au vendredi 4 février à —

SERVICE CIVIQUE – DEVELOPPER LE VIVRE ENSEMBLE DANS LES QUARTIERS —————————————————————– **Objectif citoyen** La mission répond à l’objectif général qui vise à l’amélioration des relations entre les habitants du quartier et leur implication dans l’amélioration de leur cadre de vie. **Actions au quotidien** En lien avec les bénévoles, le/la volontaire aura pour mission : * Appui aux bénévoles pour l’accueil des résidents et le développement des permanences et des activités proposées par l’association * Suivi des activités de l’association sur la défense des intérêts des résidents et sur les activités pour le mieux vivre ensemble * Suivi de la mise en œuvre des deux chantiers prioritaires de la résidence : la sécurité et la propreté (tri/, valorisation des déchets, recyclage) avec le bailleur et les partenaires **Formations obligatoires** Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de premiers secours et d’une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon l’organisme d’accueil : conférence, débat…). Ces deux formations doivent obligatoirement être organisées par l’organisme d’accueil et réalisées pendant la période d’engagement en Service Civique. **Tutorat et accompagnement** Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l’organisme d’accueil pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à rélféchir à son projet d’avenir à l’issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif. **Capacité d’initiative** Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission. **Cette mission est proposée par** Consommation Logement Et Cadre De Vie Association Déclarée La clcv (consommation, logement et cadre de vie), deuxième association nationale de défense des intérêts des consommateurs et usagers, intervient dans les domaines de la vie quotidienne : consommation, logement, environnement, alimentation, santé, etc. **LIEU D’INTERVENTION** CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE 2 Rue Guynemer 93260 Les Lilas **MON CONTACT** Nancy Aguilera-Torres 06 25 95 36 91

*sur candidature

L’ALRA, Amicale des locataires de la Résidence de l’Avenir aux Lilas recrute

— 2 Rue Guynemer 93260 Les Lilas Les Lilas Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-24T09:30:00 2022-01-24T17:30:00;2022-01-25T09:30:00 2022-01-25T17:30:00;2022-01-26T09:30:00 2022-01-26T17:30:00;2022-01-27T09:30:00 2022-01-27T17:30:00;2022-01-28T09:30:00 2022-01-28T17:30:00;2022-01-31T09:30:00 2022-01-31T17:30:00;2022-02-01T09:30:00 2022-02-01T17:30:00;2022-02-02T09:30:00 2022-02-02T17:30:00;2022-02-03T09:30:00 2022-02-03T17:30:00;2022-02-04T09:30:00 2022-02-04T17:30:00