Service civique dating Sous-direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Service civique dating Sous-direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance, 12 juillet 2023, Paris. Le mercredi 12 juillet 2023

de 16h00 à 19h00

Le mercredi 12 juillet 2023

de 16h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Des « Services Civiques Dating « pour trouver ta mission de service civique et signer ton contrat d’engagement en direct. Service Civique Dating dédié : Sensibilisez les enfants à leurs droits en rejoignant la mission droits de l’enfant Pourquoi ? Ce sera

l’occasion de poser toutes vos questions sur le service civique à la Ville et

de rencontrer des jeunes engagés et des agents de la Ville. Une expérience

unique de 16 à 25 ans élargie à 30 ans en situation de handicap, sans condition

de diplôme. Durée : 24h

semaine de 6 à 10 mois ( en fonction de vos disponibilités) Indemnités :

601€ / mois – Un contrat de volontariat. Vous gagnerez

des compétences, de nouvelles connaissances et un réseau. Où ?

Sous-direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance 20 bis rue de Paradis 75010 Paris Sous-direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance 20 bis rue de Paradis 75010 Paris Contact : djs-servicecivique@paris.fr https://www.paris.fr/pages/le-service-civique-2513

@Gérard Sanz/Ville de Paris Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Sous-direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance Adresse 20 bis rue de Paradis Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Sous-direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance Paris

Sous-direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Service civique dating Sous-direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance 2023-07-12 was last modified: by Service civique dating Sous-direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance Sous-direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance 12 juillet 2023 Sous-direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance Paris,Paris

Paris Paris