Service Civique Dating Espace Jeunes Anne Frank, 23 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Service Civique Dating

Espace Jeunes Anne Frank, le jeudi 23 septembre à 14:00

Le service civique est une façon originale pour accéder à une expérience riche et valorisante dans le monde professionnel. Des premiers pas qui vous mettent en confiance et vous permettent de rebondir plus facilement par la suite. Pour tous les jeunes intéressés par ce dispositif, un second rendez-vous très concret aura lieu le jeudi 23 septembre à 14h : un service civique dating. De nombreuses structures à but non lucratif (associations, collectivités, établissements publics) qui recherchent des jeunes en service civique seront présentes pour vous présenter leurs missions. C’est donc en direct que vous pourrez postuler lors de cet après-midi à l’Espace Jeunes Anne Frank ! Trouvez des missions qui vous conviennent pour entrer dans la course dès la rentrée, une période favorable pour se lancer dans l’aventure.

Entrée libre

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T17:00:00