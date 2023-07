Cet évènement est passé Il reste des places pour le repas républicain du 14 juillet : inscrivez-vous ! Service attractivité du territoire (à côté du service urbanisme et derrière la Poste) Il reste des places pour le repas républicain du 14 juillet : inscrivez-vous ! Service attractivité du territoire (à côté du service urbanisme et derrière la Poste), 6 juillet 2023, . Il reste des places pour le repas républicain du 14 juillet : inscrivez-vous ! 6 – 11 juillet Service attractivité du territoire (à côté du service urbanisme et derrière la Poste) Inscription pour le repas du 26 juin au 11 juillet auprès du service attractivité du territoire, foires et marchés (paiement par espèces ou chèque). 19h : Dépôt de gerbe au Monument aux morts

19h30 : Apéritif républicain au Parc du manoir

20h : Repas républicain et animation musicale au Parc du manoir

Retrouvez-vous en famille, entre amis, entre collègues à l'ombre des platanes du parc pour passer un bon moment ensemble.

23h15 : Feu d'artifice sur le thème DISCO place de la République

2023-07-06T02:00:00+02:00 – 2023-07-07T01:59:59+02:00

Service attractivité du territoire (à côté du service urbanisme et derrière la Poste), Cugnaux

2023-07-06T02:00:00+02:00 – 2023-07-07T01:59:59+02:00
2023-07-11T02:00:00+02:00 – 2023-07-12T01:59:59+02:00

