Un parcours en 6 étapes dans le quartier de L’Île, entre passé et présent, pour découvrir l’histoire des ponts de Martigues et rendre visibles ceux disparus. Service Art, Histoire et Archéologie 14 cours Aristide Briand, 13500 Martigues L’Île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Présentation Traversée par l’eau, Martigues ne s’envisage pas sans les ponts, marqueurs visuels évidents dont on ne pourrait se passer. Qu’ils soient géants et scandent nos vues du chenal de Caronte, spectaculaires ou modestes, ou encore fondus dans le paysage urbain, ils font le lien. Ce parcours en 6 étapes propose des allers-retours entre présent et passé et permet de rendre visibles les ponts disparus, et avec eux les traces d’activités révolues. Informations pratiques Départ devant le service Art, Histoire et Archéologie, 14 cours Aristide Briand

Renseignements au 04 42 49 03 30 Localiser

