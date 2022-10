Visite de L’Île Service Art, Histoire et Archéologie Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Visite de L’Île Service Art, Histoire et Archéologie, 19 novembre 2022, Martigues. Visite de L’Île Samedi 19 novembre, 14h30 Service Art, Histoire et Archéologie

Gratuit, sur inscription

Une visite, avec le service Art, Histoire et Archéologie, pour découvrir le quartier de L’Île, son histoire et ses sites et monuments emblématiques. Service Art, Histoire et Archéologie 14 cours Aristide Briand, 13500 Martigues L’Île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Présentation Le quartier de L’Île s’affirme comme un palimpseste urbain. Il se découvre entre sites classés, vestiges archéologiques, église baroque et espaces réhabilités. La visite invite à sortir des sentiers battus pour traverser L’Île d’un bout à l’autre afin d’en découvrir l’histoire, les monuments et sites emblématiques, ainsi que la topographie singulière. Informations pratiques Durée 1h30

Départ devant le service Art, Histoire et Archéologie, 14 cours Aristide Briand

Gratuit sur inscription au 04 42 49 03 30 Localiser

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T14:30:00+01:00

2022-11-19T16:00:00+01:00 © AHA Martigues

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Service Art, Histoire et Archéologie Adresse 14 cours Aristide Briand, 13500 Martigues L'Île Ville Martigues lieuville Service Art, Histoire et Archéologie Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Service Art, Histoire et Archéologie Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Visite de L’Île Service Art, Histoire et Archéologie 2022-11-19 was last modified: by Visite de L’Île Service Art, Histoire et Archéologie Service Art, Histoire et Archéologie 19 novembre 2022 Histoire et Archéologie Martigues Martigues Service Art

Martigues Bouches-du-Rhône