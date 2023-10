Atelier d’écriture : quand la poésie vous décoiffe le coeur Service archéologique départemental-MuséAl Alba-la-Romaine, 13 mai 2023, Alba-la-Romaine.

Atelier d’écriture : quand la poésie vous décoiffe le coeur Samedi 13 mai, 15h00 Service archéologique départemental-MuséAl Inscription

Atelier d’écriture voix, slam

« Quand la poésie vous décoiffe le cœur »

ados adultes

par FLOW

» Loin des chemins académiques maigres en émotions, la plume de Flow est aiguisée comme la pointe d’un fleuret. Elle vous invite à remplir de sens et vie les mots tantôt vitriol tantôt miel d’une poésie contemporaine. Après 15 ans de scène en chanson et 4 albums, c’est avec beaucoup d’humour et des ateliers d’écriture et de voix ludiques que Flow partage ses secrets et techniques. Quand la poésie vous décoiffe le cœur. »

Dans le cadre de Paroles en festival, en partenariat avec l’AMAC.

Service archéologique départemental-MuséAl Quartier Saint Pierre, 07400 Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France Alba-la-Romaine 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 52 45 15 https://museal.ardeche.fr https://fr-fr.facebook.com/cgardeche [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 52 45 15 »}, {« type »: « email », « value »: « museal@ardeche.fr »}] MuséAl est un musée de site qui accompagne la découverte des vestiges d’une ville antique dont ont été conservés et restitués le centre monumental et une rue ainsi que le théâtre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00