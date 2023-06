Atelier famille « Ma belle lettrine » Service Animation du patrimoine Vienne Vienne Catégories d’Évènement: Isère

Vienne Atelier famille « Ma belle lettrine » Service Animation du patrimoine Vienne, 16 septembre 2023, Vienne. Atelier famille « Ma belle lettrine » Samedi 16 septembre, 14h30 Service Animation du patrimoine Gratuité. Enfant à partir de 6 ans avec parent. Nombre limité de places Découvrez les secrets de l’enluminure et de la calligraphie.

Pigments, liants et pinceaux vous aideront à réaliser une lettrine comme au Moyen Age. Encre, plume ou calame, vous serviront à expérimenter plusieurs types d’écriture. Service Animation du patrimoine Place de Miremont, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 78 31 54 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 ©Service Animation du patrimoine Détails Catégories d’Évènement: Isère, Vienne Autres Lieu Service Animation du patrimoine Adresse Place de Miremont, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Vienne Departement Isère Age min 6 Age max 12 Lieu Ville Service Animation du patrimoine Vienne

Service Animation du patrimoine Vienne Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vienne/

Atelier famille « Ma belle lettrine » Service Animation du patrimoine Vienne 2023-09-16 was last modified: by Atelier famille « Ma belle lettrine » Service Animation du patrimoine Vienne Service Animation du patrimoine Vienne 16 septembre 2023