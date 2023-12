LOTO – SERVIAN Servian, 28 janvier 2024 14:30, Servian.

Servian,Hérault

L’association Palettes et Pinceaux vous invite pour à son loto, venez tenter votre chance !.

2024-01-28 14:30:00 fin : 2024-01-28 . .

Servian 34290 Hérault Occitanie



The Palettes et Pinceaux association invites you to its bingo – come and try your luck!

La asociación Palettes et Pinceaux le invita a su bingo: ¡venga a probar suerte!

Der Verein Palettes et Pinceaux lädt Sie zu seinem Lotto ein. Versuchen Sie Ihr Glück!

