LOTO DE LA FÊTE DE SERVIAN Servian, 21 janvier 2024 16:00, Servian.

Servian,Hérault

Dans une ambiance festive et convivial, les Amis de l’Orgue vous invite à participer à leur loto !.

2024-01-21 16:00:00 fin : 2024-01-21 . .

Servian 34290 Hérault Occitanie



The Amis de l’Orgue invite you to take part in their bingo!

Los Amigos del Órgano te invitan a participar en su bingo

In einer festlichen und geselligen Atmosphäre laden die Orgelfreunde Sie ein, an ihrem Lotto teilzunehmen!

