NETTOYAGE D’AUTOMNE Servian, 14 octobre 2023, Servian.

Servian,Hérault

Nettoyage d’automne avec Projet Rescue Océan Béziers et la mairie de Servian vous propose une journée d’action et de sensibilisation..

2023-10-14 09:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Servian 34290 Hérault Occitanie



Autumn clean-up with Projet Rescue Océan Béziers and Servian town council for a day of action and awareness-raising.

Limpieza de otoño con Projet Rescue Océan Béziers y el ayuntamiento serviano organiza una jornada de acción y sensibilización.

Herbstputz mit Project Rescue Océan Béziers und die Stadtverwaltung von Servian bieten Ihnen einen Tag der Aktion und Sensibilisierung.

