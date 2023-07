BAL DES POMPIERS Servian, 26 août 2023, Servian.

Servian,Hérault

Comme chaque dernier week-end du mois d’août, la caserne des pompiers de Servian organise son bal avec son repas! Venez nombreux.

2023-08-26 18:00:00 fin : 2023-08-26 . .

Servian 34290 Hérault Occitanie



Like every last weekend in August, the Servian fire department is organizing its ball and dinner! Come one, come all

Como cada último fin de semana de agosto, ¡los bomberos servianos organizan su baile y su cena! Venid todos

Wie jedes letzte Wochenende im August veranstaltet die Feuerwehr von Servian einen Ball mit Essen! Kommen Sie zahlreich

