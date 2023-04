VIDE GRENIER Route de la Roque Servian Catégories d’Évènement: Hérault

VIDE GRENIER Route de la Roque, 13 mai 2023, Servian. Vide grenier organisé par l’APEIS.

Restauration sur place..

2023-05-13 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-13 15:00:00. .

Flea market organized by the APEIS.

Catering on the spot. Mercadillo organizado por la APEIS.

Restauración in situ. Von der APEIS organisierter Flohmarkt.

Von der APEIS organisierter Flohmarkt.

Verpflegung vor Ort.

