BRUNCH AU DOMAINE DE LA BAUME Route nationale 9, 7 mai 2023, Servian.

Le Domaine de La Baume vous propose son brunch du printemps.

La parfaite occasion pour découvrir de bons produits de notre terroir et les vins du domaine.

Au programme : brunch gourmand, bar à vin, balade digestive, jeux de plein air.

Remise sur toute notre boutique pour les clients du Brunch.

Places limitées, sur réservation uniquement jusqu’au 3 mai inclus..

2023-05-07 à 12:00:00 ; fin : 2023-05-07 . EUR.

Route nationale 9

Servian 34290 Hérault Occitanie



The Domaine de La Baume offers you its spring brunch.

The perfect occasion to discover good products of our soil and the wines of the domain.

On the program: gourmet brunch, wine bar, digestive stroll, outdoor games.

Discount on our entire boutique for brunch customers.

Limited places, on reservation only until May 3rd.

El Domaine de La Baume le ofrece su brunch de primavera.

La ocasión perfecta para descubrir los buenos productos locales y los vinos del dominio.

En el programa: brunch gourmet, bar de vinos, paseo digestivo, juegos al aire libre.

Descuento en toda nuestra tienda para los invitados al brunch.

Las plazas son limitadas y sólo pueden reservarse hasta el 3 de mayo inclusive.

Die Domaine de La Baume lädt Sie zu ihrem Frühlingsbrunch ein.

Die perfekte Gelegenheit, um gute Produkte aus unserer Region und die Weine des Weinguts zu entdecken.

Auf dem Programm stehen: Gourmet-Brunch, Weinbar, Verdauungsspaziergang, Spiele im Freien.

Preisnachlass auf unsere gesamte Boutique für Brunch-Gäste.

Begrenzte Plätze, Reservierung nur bis einschließlich 3. Mai möglich.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE