QUINZAINE DU JEU – SOIRÉE DU JEU 13 place du marché, 5 mai 2023, Servian.

Dans le cadre de la Quinzaine du Jeu, la Médiathèque vous invite à une soirée jeux! Jeux géants ou jeux de société, venez profiter d’un moment convivial. Dès 3 ans- Sur inscription..

2023-05-05 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-05 . .

13 place du marché

Servian 34290 Hérault Occitanie



As part of the « Quinzaine du Jeu », the Médiathèque invites you to a game night! Giant games or board games, come and enjoy a friendly moment. From 3 years old – On registration.

En el marco de la « Quinzaine du Jeu », la Médiathèque le invita a una noche de juegos Juegos gigantes o juegos de mesa, ven a disfrutar de un momento amistoso. A partir de 3 años – Previa inscripción.

Im Rahmen der « Quinzaine du Jeu » lädt die Mediathek Sie zu einem Spieleabend ein! Ob Riesenspiele oder Gesellschaftsspiele, kommen Sie und genießen Sie einen geselligen Abend. Ab 3 Jahren – nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE