SERVIAN BLUES FESTIVAL Servian Servian Catégories d’évènement: Hérault

Servian

SERVIAN BLUES FESTIVAL Servian, 15 avril 2022, Servian. SERVIAN BLUES FESTIVAL Servian

2022-04-15 21:00:00 21:00:00 – 2022-04-16

Servian Hérault EUR 12 Deux soirées sous le signe du Blues.

Le premier soir, les festivaliers assistent à un concert de quelques-uns des monuments locaux de la scène Blues, Folk ou Rock.

Le deuxième soir c’est un artiste international qui se produira sur les planches de la parenthèse dans une ambiance plus intimiste. Réservation conseillée. Le premier soir, les festivaliers assistent à un concert de quelques-uns des monuments locaux de la scène Blues, Folk ou Rock.

Le deuxième soir c’est un artiste international qui se produit dans une ambiance plus intimiste.

Réservation conseillée. Deux soirées sous le signe du Blues.

Le premier soir, les festivaliers assistent à un concert de quelques-uns des monuments locaux de la scène Blues, Folk ou Rock.

Le deuxième soir c’est un artiste international qui se produira sur les planches de la parenthèse dans une ambiance plus intimiste. Réservation conseillée. La Parenthèse

Servian

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Servian Autres Lieu Servian Adresse Ville Servian lieuville Servian Departement Hérault

Servian Servian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/servian/

SERVIAN BLUES FESTIVAL Servian 2022-04-15 was last modified: by SERVIAN BLUES FESTIVAL Servian Servian 15 avril 2022 Hérault Servian

Servian Hérault