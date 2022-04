Serveur vocal Poétique (Lectures en direct) Librairie L’Affranchie Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Librairie L'Affranchie, le vendredi 8 avril à 19:00

Le Serveur Vocal Poétique (SVP) offre 51 poèmes d’aujourd’hui à écouter 24h/24, 7j/7 au téléphone. Cette création digitale de la compagnie lilloise Home Théâtre est déclinée en anthologie, publiée en format poche par les Éditions La Chouette Imprévue basées à Amiens.

Sur réservation

Lectures par Ann Gisel Glass, Julien Bucci, Coline Marescaux, Jean Marc Flahaut, Sarah Pheulpin et Johan Grzelczyk à l’occasion de la parution de l’anthologie Saisir aux Éditions La Chouette Imprévue. Librairie L’Affranchie 6 Place Sébastopol, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T19:00:00 2022-04-08T21:00:00

