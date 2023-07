FESTIVAL DE SERVERETTE – SUR LE QUI VIVE Serverette, 7 juillet 2023, Serverette.

Serverette,Lozère

C’est reparti pour une nouvelle édition pleine de surprises, de soleil et de love.

Encore un programme dense nous attend : ♪ beaucoup de concerts ♪ des dj sets, des spectacles vivants ☼ une exposition ☼ ainsi que la rivière toujours prête à accueilli….

2023-07-07 fin : 2023-07-09 . EUR.

Serverette 48700 Lozère Occitanie



We’re back for another edition full of surprises, sunshine and love.

Another packed program awaits us: ? many concerts ? dj sets, live shows ? an exhibition ? and the river always ready to welcome…

Otra edición llena de sorpresas, sol y amor.

Nos espera otro programa repleto: muchos conciertos, sesiones de DJ, espectáculos en directo, una exposición… y el río, siempre dispuesto a acoger…

Es ist wieder soweit, eine neue Ausgabe voller Überraschungen, Sonne und Love.

Wieder erwartet uns ein dichtes Programm: ? viele Konzerte ? DJ-Sets, Live-Performances ? eine Ausstellung ? sowie der immer aufnahmebereite Fluss…

Mise à jour le 2023-06-28 par 48 – OT Margeride en Gevaudan