du lundi 25 avril au lundi 4 juillet à Théâtre de la Petite Rue

Dans tous les théâtres, quand la scène est désertée entre deux représentations ou répétitions, une lampe sur un haut pied y est déposée. Régulière, permanente c’est elle qui veille lorsqu’il n’y a plus personne. La légende raconte que des fantômes hantent les théâtres quand ils se vident, et que la Servante serait là pour les empêcher de prendre l’espace. Mais ne peut-on pas croire à l’inverse que grâce à cette petite veilleuse, parfois appelée sentinelle ou Ghost Lamp en anglais, un théâtre n’est jamais entièrement dans l’ombre et qu’ainsi les esprits peuvent alors jouer à leur tour et envahir la scène ? C’est de ce questionnement, de cette présence/absence que ce projet est né. Entre deux pandémies, entre deux mondes, ici la Servante se transforme en symbole d’un état d’être. Coeur qui diffuse, braise enfouie, espoir d’un besoin vital que nous portons tous en nous. Exposition sonore. Photos de Fred Denis – Musique de Jean-Michel PIROLLET – Textes de Jean-Christophe Vermot-Gauchy Théâtre de la Petite Rue 39 petite rue de la Viabert Lyon Bellecombe Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T15:00:00 2022-04-25T18:00:00;2022-04-26T15:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T15:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-05-02T15:00:00 2022-05-02T18:00:00;2022-05-09T15:00:00 2022-05-09T18:00:00;2022-05-16T15:00:00 2022-05-16T18:00:00;2022-05-23T15:00:00 2022-05-23T18:00:00;2022-05-30T15:00:00 2022-05-30T18:00:00;2022-06-06T15:00:00 2022-06-06T18:00:00;2022-06-13T15:00:00 2022-06-13T18:00:00;2022-06-20T15:00:00 2022-06-20T18:00:00;2022-06-27T15:00:00 2022-06-27T18:00:00;2022-07-04T15:00:00 2022-07-04T18:00:00

